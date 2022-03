L’Ukraine est le théâtre d’une guerre depuis le 24 Février dernier. Sur toutes les lèvres et dans les médias, le sujet est évoqué et continue de faire l’objet de débat. Le Président Poutine a a plusieurs reprises expliqué les raisons de son offensive. Une explication que les occidentaux ne comprennent pas et ont condamne. L’ancien Président Trump dès les premières heures s’était prononcé sur le sujet et avait avait salué « l’intelligence de Poutine ». Au cours d’une récente interview, Trump a dit être surpris de l’offensive du président Poutine.

L’ancien président Donald Trump s’est dit « surpris » lorsque le président russe Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine, selon un entretien exclusif avec David Drucker du Washington Examiner . Trump a déclaré qu’il pensait que Poutine allait mener une sorte de négociation avec l’Ukraine. « Je suis surpris – je suis surpris. Je pensais qu’il négociait quand il a envoyé ses troupes à la frontière. Je pensais qu’il négociait« , a déclaré Trump à Drucker lors d’un entretien téléphonique mardi soir. Il a ajouté: « Je pensais que c’était une manière difficile de négocier mais une manière intelligente de négocier.«