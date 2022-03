La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) a récemment participé au Forum International des Affaires et de coopération (Word Cooperation Industries Forum) qui s’est tenu à Ankara en Turquie du 16 au 17 mars 2022. Lors de la première journée de cet évènement d’envergure, la CCIB a été distinguée pour « ses nombreux services réalisés au profit des entreprises de son pays ». La Word Cooperation Industries Forum offre « aux chefs d’entreprises une mise en relation avec les entreprises exerçant dans divers domaines économiques notamment le textile, la construction, l’agro-industrie et les équipements médicaux ».

Des institutions, des chefs d’entreprises et des chambres de commerce parmi les participants

Ce forum a donc favorisé les rencontres entre les fabricants et industriels, les présidents directeurs généraux, les directeurs de vente et les représentants du marché turc. Le Forum International des Affaires et de coopération était à sa 6ème édition. Il a réuni des institutions, des chambres de commerce, des ministères, des chefs d’entreprises, des associations et groupement, des journalistes, des ambassades et des médias.

Pour rappel, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) a été créée par la loi 92-022 du 06 août 1992. Elle a pour mission d’assurer la représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des Opérateurs Economiques de la République du Bénin dans les domaines du Commerce, l’Industrie et des Prestations de services.