Le gouvernement chinois entend porter à un niveau supérieur son budget militaire. En effet, Pékin a annoncé ce samedi 05 mars 2022, que ce dernier augmentera de 7,1% au cours de cette année. C’est le ministère chinois des finances qui a fait cette annonce à l’ouverture de la session plénière annuelle de l’Assemblée nationale chinoise (ANP).

Un contrat entre la Chine et la Russie

Avec cette augmentation de 7,1% ce sont donc 230 milliards de dollars que la Chine disposera pour son budget de défense. Par ailleurs, cette importante somme fait du pays le second budget de défense mondial après les Etats-Unis. Notons que cette annonce du ministère chinois des Finances intervient suite à un important contrat signé entre la Russie et la Chine, en matière de gaz. Selon les informations des médias Europe1 et Business Insider, la société russe Gazprom avait annoncé, il y a quelques jours, avoir conclu un important contrat avec la Chine. Celui-ci concerne des travaux d’études et de conception du gazoduc Soyouz Vostok.

L’interdiction pour Moscou d’avoir accès à certains marchés de capitaux

Pour rappel, l’augmentation du budget défense de la Chine intervient dans un contexte de tension en Europe, suite à l’invasion déclenchée par la Russie chez son voisin ukrainien. Les troupes russes continuent d’avancer dans le pays, malgré les sanctions de plusieurs pays occidentaux contre Moscou. Parmi celles-ci figurent le gel des avoirs des personnalités proches du Kremlin, la sortie progressive d’une partie des banques russes du système interbancaire Swift et l’interdiction pour Moscou d’avoir accès à certains marchés de capitaux. A ces sanctions, s’ajoute la décision des Etats-Unis et de l’Europe de bloquer les avoirs de la banque centrale russe en Occident.