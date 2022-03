Frappée par des sanctions inédites imposées par les USA et leurs alliés européens, la Russie se tourne vers son allié chinois. D’après Business Insider et Europe 1 en France, la société Gazprom russe a annoncé avoir signé un méga-contrat avec la Chine. Gazprom, le géant étatique de l’énergie, a déclaré lundi qu’il avait signé un contrat pour des travaux d’études et de conception du gazoduc Soyouz Vostok.

À terme, ce gazoduc va livrer chaque année jusqu’à 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe à la Chine via la Mongolie. Un projet qui va contourner les livraisons de gaz en Europe et permettre à la Russie de tenir le coup face aux sanctions occidentales. « La Russie exporte 650 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour, ce qui représente un quart du commerce mondial, dont 85 % étaient exportés vers l’Europe » rappelle un chercheur chinois au micro d’Europe 1.

Pour rappel, la Chine a refusé de sanctionner son allié russe tout en ne le soutenant pas directement : « En ce qui concerne les sanctions financières, nous n’approuvons pas celles-ci, en particulier les sanctions lancées unilatéralement parce qu’elles ne fonctionnent pas bien et n’ont aucun fondement juridique… Nous ne participerons pas à de telles sanctions » a déclaré Guo Shuqing, président de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine