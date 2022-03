La Jamaïque compte visiblement emboîter les pas à la Barbade et se détacher de la Couronne britannique. L’information a en effet été confirmée à Good Morning Britain par une source du gouvernement de ce pays. «J’ai parlé à une source au sein du gouvernement du Premier ministre qui m’a dit que dès leur départ, la Jamaïque entamerait le processus de destitution de la reine à la tête de l’État. », a confié le journaliste britannique chargé de relayer la visite du duc et la duchesse de Cambridge.

On retient que le processus sera lancé dès la fin de la visite très contestée de huit jours qu’entament le duc et la duchesse de Cambridge dans les Caraïbes. Le sentiment d’opposition à la couronne s’est accentué quand la Barbade s’est détachée et est devenue une république. Une lettre a été adressée à la couronne par plusieurs composantes de la société jamaïcaine. Cette correspondance fait clairement connaître sur des points précis les motifs d’opposition avec la couronne.

« Nous ne participerons pas à votre célébration du jubilé »

« Nous ne participerons pas à votre célébration du jubilé de platine ! Nous ne voyons aucune raison de célébrer les 70 ans de l’ascension de votre grand-mère au trône britannique, car son leadership et celui de ses prédécesseurs ont perpétué la plus grande tragédie des droits de l’homme de l’histoire de l’humanité. », indique une partie de la lettre qui exige des excuses de la monarchie britannique pour les crimes britanniques contre l’humanité. Rappelons que la Reine a officiellement perdu son autorité sur la Barbade dans la soirée du lundi 29 novembre quand la première présidente de l’histoire de la Barbade a prêté serment. Le Prince Charles avait assisté à la cérémonie.