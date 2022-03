Sorti après avoir passé cinq mois en prison en Israël pour utilisation de faux passeports, une nouvelle condamnation pourrait bien renvoyer Simon Leviev derrière les barreaux et cette fois-ci pour très longtemps. Les jours à venir risquent d’être très difficiles pour Simon Leviev.

Shimon Hayut alias Simon Leviev ou encore «L’arnaqueur de Tinder » est apparemment en train d’être rattrapé par son passé. Même si ce dernier semble déjà être passé à autre chose après cette épisode d’arnaques sur Tinder, ce n’est visiblement pas le cas pour la famille Leviev dont le nom de famille avait été utilisé dans de «sales affaires». Entre 2018 et 2019, Simon Leviev avait réussi à soutirer à différentes femmes un montant évalué à près de 10 millions de dollars grâce au site de rencontre «Tinder».

Prétendant qu’il est issu de la famille de diamantaires «Leviev», Simon avait fait beaucoup de victimes de par ses actions de fraude, d’escroquerie et bien d’autres. L’histoire avait fait la une de beaucoup de journaux et la grande maison de production cinématographique américaine Netflix y a consacré un documentaire exclusif intitulé «L’arnaqueur de Tinder» qui a refait la genèse de l’affaire dans laquelle l’homme était impliqué. Mais désormais Shimon Hayut est visé par une plainte de la part de la véritable famille Leviev.

En effet, le plus grand fabricant du diamant russo-israélien Lev Leviev et sa famille ont déposé une plainte à Tel-Aviv, en Israël, contre Simon Hayut pour usurpation d’identité et pour s’être injustement enrichi en utilisant leur nom de famille. «Depuis longtemps, il fait de fausses déclarations comme étant le fils de Lev Leviev et reçoit de nombreux avantages (y compris matériels). Il a utilisé astucieusement de fausses informations, prétendant être un membre de la famille Leviev», indique la plainte.

Dans leur plainte, la famille accuse aussi Shimon Hayut d’avoir «fraudé, triché, escroqué, falsifié et blessé» des femmes, partout dans le monde grâce à l’utilisation de l’application rencontres Tinder. Mais les femmes seules n’ont pas été ses seules victimes car en plus d’elles, il existe également des hommes et des entreprises qui se sont fait avoir. Cette action intentée durera en justice pendant longtemps car d’après l’avocat de la famille il ne s’agit là que d’une portion des accusations contre «L’arnaqueur de Tinder ». «Cette action en justice n’est que le début d’un certain nombre de poursuites sur lesquelles mon cabinet travaille actuellement», a déclaré Guy Ophir, l’avocat des Leviev. Avec toutes ces accusations, Simon risque bien de devenir devant l’opinion publique le «monstre» qu’il nie être depuis l’explosion de cette histoire.

