Les relations s’enveniment encore entre la France et le Mali. Les autorités au pouvoir ont, en effet, annoncé la suspension des médias français RFI et France 24. La décision est tombée dans la nuit d’hier mercredi 16 mars à ce jeudi 17 mars 2022. Pour cause, les autorités rejettent les allégations des chaînes selon lesquelles les forces armées maliennes (FAMA) ont commis des exactions contre des civils. Dans un communiqué, le gouvernement malien a qualifié de fausses les allégations rapportées par les deux médias.

Des présumées exactions commises par Wagner et les FAMA

Le communiqué signé par le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga a par ailleurs souligné que le gouvernement « rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes FAMA » et « engage une procédure (…) pour suspendre jusqu’à nouvel ordre la diffusion de RFI (…) et France 24 ». Notons que les 14 et 15 mars derniers, Radio France international avait diffusé un reportage dans lequel sont intervenus de présumées victimes d’exactions, qui auraient été commises par la compagnie russe privée militaire Wagner et les forces armées maliennes contre des civils.

« Nous considérons que c’est inacceptable »

Suite à la décision des autorités maliennes, la maison-mère de France 24 et RFI, France Medias Monde a réagi en disant prendre acte « et déplore cette annonce ». La décision du gouvernement malien a aussi fait réagir l’union européenne. Ce jeudi 17 mars 2022, Nabila Massrali, une porte-parole de la diplomatie européenne, a déclaré lors d’un point de presse : « Nous avons vu les annonces faites par le gouvernement malien de suspendre RFI et France 24. Nous considérons que c’est inacceptable. Nous déplorons cette décision et les accusations infondées ».