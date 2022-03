C’est une bonne nouvelle pour le Togo et tout le continent africain. Gilbert Houngbo, l’ancien premier ministre du président togolais Faure Gnassingbé est désormais le nouveau patron de l’Organisation International du Travail. Il a été élu ce vendredi 25 mars par les membres du Conseil d’administration de l’OIT, au second tour du vote. Avant son élection à la tête de l’Organisation internationale du Travail, Gilbert Houngbo, exerçait les fonctions de président du Fonds international de développement agricole (FIDA). On lui connait une longue carrière dans les institutions internationales.

Il a travaillé à l’OIT entre 2013 et 2017

Il a notamment été ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, ancien membre de l’équipe stratégique et directeur administratif et financier du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD). Une organisation qu’il a d’ailleurs dirigée. L’OIT dont il prendra les rênes en octobre prochain est une organisation dont il connaît le fonctionnement pour avoir été le directeur adjoint en charge des opérations sur le terrain entre 2013 et 2017. Le togolais avait déjà étalé sa vision de l’OIT dans son dossier de candidature.

« Je propose un ambitieux programme mondial de justice sociale »

« Si je suis élu, j’entends insuffler un nouvel élan à l’OIT, la repositionner au cœur de l’architecture sociale mondiale et atténuer le risque de voir sa stature s’éroder. Pour cela, je propose un ambitieux programme mondial de justice sociale » indiquait-il notamment. Pour lui, les progrès accomplis ces dernières décennies en matière de justice sociale doivent être préservés et protégés, et les solutions mondiales aux nouveaux défis et opportunités doivent être centrées sur les valeurs humaines, environnementales, économiques et sociétales.

Gilbert Houngbo affrontait lors de ces élections, la française Muriel Penicaud , ancienne ministre du travail de Macron , le sud-africain Mthunzi Mdwaba, le sud-coréen Kang Kyung-wha, et l’Australien Greg Vines. Les membres du conseil d’administration de l’OIT qui l’ont élu représentent les organisations d’employeurs et employés et les Etats. Le Togolais a 61 ans. Il remplacera en octobre prochain Guy Ryder, un ancien syndicaliste anglais. L’homme arrive au terme de ses deux mandats. Gilbert Houngbo est le premier africain à se faire élire président de l’OIT.