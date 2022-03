Face à la flambée des prix du pétrole due à l’offensive russe en Ukraine et les sanctions qui ont suivi, les USA ont lancé des négociations avec le Venezuela pour remplacer le pétrole russe par celui de Maduro. Lire la suite. Premier résultat visible, le pays a annoncé la libération de deux américains détenus dans le pays. Le Venezuela a libéré les citoyens américains Gustavo Cardenas et Jorge Fernandez de leur détention, a annoncé mardi la Maison Blanche juste avant minuit.

« Ce soir, deux Américains qui ont été détenus à tort au Venezuela pourront à nouveau embrasser leur famille… Retenir injustement des Américains captifs est toujours inacceptable… Et alors même que nous célébrons le retour de Cardenas et Fernandez, nous nous souvenons également des noms et des histoires de chaque Américain qui est injustement retenu contre sa volonté – au Venezuela, en Russie, en Afghanistan, en Syrie, en Chine, en Iran et ailleurs. dans le monde entier. Mon administration continuera de se battre pour les ramener tous à la maison. », a déclaré Joe Biden dans un communiqué hier soir.