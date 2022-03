Ce jeudi 17 mars 2022, les personnes inscrites au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) qui n’ont jamais voté pourront compléter des informations les concernant. L’opération est initiée par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) dans le cadre de la confection de la Liste Electorale Informatisée (LEI). Le Gestionnaire-mandataire délégué de l’ANIP, Cyrille Gougbédji a animé, ce mercredi 16 mars 2022, un point de presse pour situer l’opinion sur cette opération.

L’affichage de liste qui a été annoncée et qui doit se dérouler dans la période du 17 mars au 16 avril 2022 va commencer ce jeudi 17 mars 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Depuis le mardi 15 mars 2022, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes a déjà démarré ses activités sur le terrain avec les formations des agents recenseurs et le déploiement de la logistique. « De manière formelle, du 17 mars au 16 Avril, pendant trente (30) jours, il y a une opération appelée affichage de liste de résidus et collecte d’informations complémentaires» a déclaré le Gestionnaire-mandataire délégué de l’ANIP.

L’opération d’affichage de liste de résidus et collecte d’informations complémentaires concerne, selon Cyrille Gougbédji, « les citoyens béninois ayant déjà l’âge de voter ou pouvant avoir l’âge de voter au 8 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n’ont pas participé au processus électoral, ils n’ont pas fait la LEPI, ils n’ont pas eu de cartes LEPI, ils n’ ont jamais voté mais eux ,ils ont quand même fait le RAViP».

Le Gestionnaire-mandataire délégué de l’ANIP a fait savoir que «quand on faisait le RAVIP, personne ne nous a parlé d’élections et donc on peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale et donc il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale». C’est donc ceux -là qui sont concernés par l’opération qui démarre le 17 mars et qui s’achèvera au 16 avril 2022.