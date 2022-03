(TASS) Les dirigeants d’État et de gouvernement de l’Union européenne évoqueront de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de l’opération militaire en Ukraine, l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, ainsi que la hausse des prix des denrées alimentaires due aux sanctions au sommet à Paris. C’est ce qu’a déclaré mercredi à la presse à Bruxelles un haut représentant de l’UE.

« Les dirigeants envisageront également des sanctions supplémentaires, cela fera partie de la discussion », a-t-il annoncé, notant que le nouveau train de mesures pourrait inclure des sanctions personnelles, ainsi que l’élargissement de la liste des banques qui seront déconnectées du système SWIFT. Certains États peuvent demander de suivre l’exemple de Washington qui a imposé un embargo sur le pétrole et le gaz russes. En outre, le diplomate a souligné que l’UE tentait d’évaluer les conséquences des sanctions déjà imposées.

Adhésion de l’Ukraine

L’adhésion de l’Ukraine à l’UE sera l’une des questions clés à l’agenda du sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres, qui se tiendra dans la banlieue parisienne, à Versailles, les 10 et 11 mars. C’est ce qu’a annoncé un haut responsable de l’Union européenne. « Les dirigeants discuteront de l’adhésion de l’Ukraine après la demande de la part du président [de l’Ukraine Vladimir, ndlr] Zelenski. Certains pays plaident pour le processus rapide, d’autres pensent qu’il faut prendre de la distance et examiner la question. Ce sera l’une des questions clés », a-t-il fait savoir.

Selon lui, les avis en la matière sont partagés. En ce qui concerne la Moldavie et la Géorgie qui avaient également postulé pour l’adhésion, le Conseil de l’UE demandera à la Commission européenne de procéder à une évaluation pour chacun des pays séparément. En outre, l’élargissement de l’Union européenne est un long processus, indiquant clairement que l’adhésion de l’Ukraine à l’UE est impossible maintenant, mais Bruxelles a l’intention de renforcer davantage les liens avec Kiev.

Hausse des prix

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE discuteront du problème de la hausse des prix des denrées alimentaires résultant des sanctions contre la Russie. « Comme vous le savez, la Russie et l’Ukraine fournissaient 30% du blé. Les dirigeants discuteront de la hausse des prix des denrées alimentaires, qui devient de plus en plus préoccupante« , a-t-il déclaré.

Selon le fonds monétaire international (FMI), les conséquences économiques de la situation en Ukraine et les sanctions imposées par les pays occidentaux contre la Russie sont déjà très graves. « Les prix de l’énergie et des produits de base, y compris le blé et d’autres céréales, ont fortement augmenté, aggravant les pressions inflationnistes dues aux perturbations des chaînes d’approvisionnement et la reprise après le Covid-19« .