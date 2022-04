Dès le début de l’offensive lancée par la Russie en Ukraine, les pays occidentaux n‘avaient pas tardé à imposer de lourdes sanctions aux autorités russes. Ces mesures ont par ailleurs été encouragées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui avait appelé ces pays, notamment la France, à fermer leurs entreprises en Russie ou encore à interrompre leurs échanges avec Moscou. Cependant, alors qu’on pourrait imaginer que les relations entre la Russie et l’Ukraine sont au point mort, la réalité est toute autre sur le terrain. En effet, la Russie continue d’approvisionner l’Ukraine en gaz, comme cela se faisait avant l’offensive, mais continue également de livrer du gaz à l’Europe via l’Ukraine.

« Le montant s’élève à 7 milliards d’euros »

Ces informations ont été révélées par le Washington Post et relayées par le journaliste français Vincent Hervouet sur le plateau de la station de radio française Europe1. D’après ce dernier, pour 97,5% des abonnés à la compagnie nationale ukrainienne Naftogaz, la fourniture de gaz (russe) est toujours assurée. Il s’agit là d’évaluations de la compagnie livrées au média américain. « L’Ukraine prête son sous-sol et touche en échange deux sortes de loyers un en nature, le gaz qu’elle prélève au passage et l’autre en espèce, les royalties qu’elle encaisse. Pour la période 2020-2025, le montant s’élève à 7 milliards d’euros. On aurait pu penser que depuis le 24 février le gazoduc était à l’arrêt, les installations menacées. Pas du tout. Les artilleurs les ont épargnés et le trafic se fait comme d’habitude » a-t-il déclaré, soulignant le fait que la Russie continue de livrer le gaz à l’Ukraine.

Sur la même lancée, le Washington Post poursuit : « Même si la Russie fait pleuvoir des missiles sur l’Ukraine, elle envoie encore environ 30 % du gaz qu’elle vend en Europe via le pays qu’elle a envahi. Et bien que les dirigeants ukrainiens aient appelé le continent à cesser immédiatement les importations de gaz russe, ils ne font rien pour interférer avec le gaz circulant dans les gazoducs à raison de 40 milliards de mètres cubes par an vers des clients tels que l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Slovaquie, Hongrie et République tchèque ». Notons que ces informations interviennent alors que la Russie exige que son gaz soit payé dans sa monnaie, le rouble. Cependant, les pays du G7 refusent et veulent payer en Dollar ou en Euro.