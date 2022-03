En plein conflit avec la Russie, l’Ukraine veut rapatrier ses troupes présentes à l’étranger et opérant dans le cadre des missions de la paix. Selon les experts, cela ne devrait pas affaiblir les missions de la paix, puisque le pays ne possède pas un grand nombre de militaires déployés dans ses missions. En tout 300 militaires de 6 missions de la paix seraient concernés par le décret signé par le président Zelensky. Le pays veut mobiliser tous les effectifs possibles pour faire face à la Russie.

La République démocratique du Congo détient le plus grand nombre de ces militaires avec un effectif estimé à 250 militaires et 8 hélicoptères. Un nombre beaucoup moins important est également présent au Mali, au Soudan etc. En RDC, la MONUSCO compte à peu près 12000 soldats. Le retrait de l’Ukraine ne devrait vraisemblablement pas avoir des impacts grandioses sur les opérations.