Le gouvernement du Bénin a pris lors du conseil des ministres de ce mercredi 23 mars 2022 un certain nombre de mesures pour alléger les peines des populations face à la flambée des prix sur le marché de certains produits de grande consommation. Interviewé ce jeudi 24 mars 2022 sur la chaîne de la télévision nationale du Bénin, le Secrétaire général de la Confédération des Organisations Syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), Noël Chadaré a réagi. Le syndicaliste a félicité le gouvernement et a invité les Béninois à la vigilance.

«On ne peut qu’être satisfait quand on a écouté le compte rendu du conseil des ministres nous révélant une bactérie de mesures qui ont été prises à ce conseil pour enfin soutenir les populations » a déclaré le Secrétaire général de la COSI-Bénin. Depuis quelques mois, les prix des produits de première nécessité c’est-à-dire les prix des produits de grande consommation flambent de façon vertigineuse sur le marché. C’est pour cela que, selon Noël Chadaré, «le gouvernement s’est montré à l’écoute de ces plaintes des populations et aussi des organisations syndicales». Ces organisations syndicales qui ont organisé à la bourse du travail les 18 et 25 février 2022 de meetings « pour réclamer au gouvernement d’agir vite pour faire baisser les prix ». « Quelque part nous sommes contents de ce que le gouvernement est allé dans cette direction, nous a écouté » a précisé le premier responsable de la COSI-Bénin.

Avec les mesures prises par le gouvernement pour réguler les prix sur le marché, le Secrétaire général de la COSI-Bénin, Noël Chadaré a fait savoir que «l’autre paire de manches, c’est la mise en œuvre effective de ces prix qui sont fixés, de veiller, de suivre que ce qui a été décidé est devenu réalité parce que si ce n’est pas une réalité, les souffrances vont continuer». La COSI-Bénin veut à cet effet « accompagner le gouvernement, le ministère du commerce, la population, tout le monde en état de veille pour dénoncer les commerçants véreux qui continueront de faire autres choses que ce qui a été décidé ».