Trêve politique au Bénin : Le parti LD fixe sa ligne de conduite

Le parti d’opposition Les Démocrates a réagi à l’entrée en vigueur de la trêve politique consécutive à la proclamation, le 23 avril 2026, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril par la Cour constitutionnelle du Bénin. Dans un communiqué, la formation politique précise les orientations qu’elle entend adopter durant cette période encadrée par la Constitution.

Cette nouvelle phase institutionnelle découle de l’application de l’article 5.1 introduit par la loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025, modifiant la Constitution de la République du Bénin. Le dispositif prévoit une suspension temporaire des activités politiques à caractère électoraliste, tout en maintenant la possibilité pour les partis de poursuivre leurs actions internes.

Une phase politique encadrée par la Constitution

Dans son communiqué, le parti Les Démocrates indique « prendre acte » de l’instauration de cette trêve politique, désormais en vigueur à l’échelle nationale. Cette disposition constitutionnelle intervient immédiatement après la validation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, marquant la fin du cycle électoral.

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Le texte de loi précise que cette période vise à limiter les tensions liées aux compétitions électorales, en imposant un cadre strict aux activités publiques des formations politiques. Les partis restent toutefois autorisés à organiser leurs structures internes et à mener des actions de formation ou de réflexion stratégique.

Formation interne et réorganisation du parti

Pour adapter son fonctionnement à ce nouveau cadre, Les Démocrates annonce l’organisation prochaine d’un atelier de formation consacré à l’article 5.1 de la Constitution. L’objectif affiché est d’harmoniser le niveau d’information des cadres et militants sur les implications juridiques de la trêve.

Cet atelier sera suivi d’un Conseil national extraordinaire. Selon le communiqué, cette instance devra examiner plusieurs points, notamment la sensibilisation des militants aux nouvelles règles, la définition des orientations politiques du parti et l’adaptation de ses stratégies à la réforme constitutionnelle. Le parti prévoit également de statuer sur le fonctionnement de ses structures internes pour la période allant jusqu’à son congrès ordinaire annoncé pour octobre 2026.

Appel à la discipline des militants

Les Démocrates appellent leurs militants à adopter une posture conforme aux exigences de la trêve politique. Le communiqué insiste sur la nécessité de faire preuve de retenue et de discipline dans les prises de parole et les actions publiques. Cette phase transitoire constitue une étape formalisée du calendrier institutionnel au Bénin. Elle encadre la période post-électorale jusqu’à la reprise complète des activités politiques à caractère électoral. Les prochaines décisions du Conseil national extraordinaire devraient préciser les modalités concrètes d’organisation du parti dans ce cadre, en attendant le congrès ordinaire prévu en octobre 2026.