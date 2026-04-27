Bénin : une vingtaine de balances non certifiées saisies au port de pêche de Cotonou

L’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (ANM) a mené, vendredi 24 avril 2026, une opération de contrôle au port de pêche de Port de pêche de Cotonou, aboutissant à la saisie d’environ vingt balances non certifiées utilisées dans les échanges commerciaux. Cette intervention s’inscrit dans une série d’actions engagées sous l’autorité du directeur général de l’institution, Mouhamed Nazif Moutawakilou.

Une opération inscrite dans une campagne de contrôles

Selon l’ANM, cette descente fait suite à plusieurs missions de vérification conduites depuis le début de la semaine précédente sur différents sites de commerce de la capitale économique. Les équipes de contrôle étaient déjà intervenues au marché Mawoulé, avant d’effectuer une opération à la boucherie de Zongo, où des instruments de mesure irréguliers avaient également été retirés.

Au port de pêche, les agents ont procédé à des vérifications sur les équipements utilisés par les commerçantes pour la vente de poisson. Le contrôle a permis d’identifier près d’une vingtaine de balances ne disposant pas de certification conforme aux exigences en vigueur. D’autres vendeuses, en revanche, utilisaient des dispositifs régulièrement contrôlés et validés par les services compétents.

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Saisie des équipements et procédure

Conformément aux procédures en matière de métrologie légale, les balances jugées non conformes ont été immédiatement saisies. Les personnes concernées ont été convoquées par les services de l’ANM afin de répondre aux manquements constatés et d’engager la suite de la procédure administrative.

L’Agence rappelle que l’utilisation d’instruments de mesure certifiés constitue une obligation réglementaire dans les transactions commerciales. Au Bénin, l’Anm contrôle régulièrement la fiabilité des mesures utilisées dans les échanges de biens. Cette exigence vise à prévenir les pratiques frauduleuses et à sécuriser les opérations de vente pour l’ensemble des acteurs du marché.