Le célèbre joueur argentin de rugby Federico Martin Aramburu est décédé au petit matin de ce samedi 19 mars. Selon les informations rapportées sur cette situation, le décès serait survenu à Paris dans le 6e arrondissement suite à une agression dont il a fait l’objet. Pour l’heure, une enquête a été ouverte pour connaître les raisons circonstances de son décès. Les investigations qui ont été ouvertes pour assassinat ont été confiées à la brigade criminelle.

On retient également que sa présence à Paris était pour des raisons personnelles. Selon la police, l’attaque a eu lieu suite à une altercation entre deux groupes de personnes. Déjà, les hommages se multiplient à l’endroit de l’illustre disparu. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, c’est son ancien club du Biarritz Olympique qui a adressé ses mots de condoléances à l’endroit des proches de l’illustre disparu.

Des hommages…

« Nous apprenons le décès de Federico Martin Aramburu dans des circonstances tragiques. L’ensemble du BOPB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, et les assure de son total soutien », peut-on lire dans la publication du club. Dans la soirée de ce samedi au Stade de France, un hommage lui sera rendu au cours de la rencontre entre le XV de France et l’Angleterre. En plus de la minute de silence en son honneur, une vidéo retraçant sa carrière devrait être diffusée sur le grand écran du stade.