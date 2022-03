L’ancien président Dmitri Medvedev l’avait annoncé. Pour lutter contre les sanctions et le départ des entreprises occidentales de la Russie, le pays se donnait le droit de nationaliser les actifs des entreprises étrangères qui partent pour sauver les emplois et poursuivre les activités suivant de nouvelles modalités. La Russie fait en effet face à une déferlante de sanctions et le nombre d’entreprises occidentales qui ferment ou suspendent leurs activités ne cesse de croître.

«Nous allons saisir les actifs des étrangers et des compagnies étrangères en Russie, en fonction de ce que tel ou tel pays a introduit comme sanctions antirusses. Il est possible que nous nationalisions les biens des ressortissants de pays inamicaux», avait déclaré Dmitri Medvedev. Le parti de Vladimir Poutine a déclaré ce mercredi 9 mars qu’une commission mise sur pied avait approuvé la première étape vers la nationalisation des actifs des entreprises étrangères qui quittent le pays.