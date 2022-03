La journaliste russe, Oksana Baulina, est décédée dans des bombardements attribués à la Russie alors qu’elle filmait la destruction d’un centre commercial à Kiev. C’est officiellement la quatrième journaliste à mourir depuis le début du conflit il y a près d’un mois. Auparavant Mme Baulina travaillait pour la Fondation du leader de l’opposition russe Alexander Navalny, un opposant farouche à Vladimir Poutine. Depuis quelque temps, elle était liée au site d’information russe indépendant The Insider.

« Elle a filmé les destructions après le bombardement du quartier Podolsky de la capitale par les troupes russes et a essuyé de nouveaux tirs de roquettes. Un autre civil est mort avec elle, deux personnes qui l’accompagnaient ont été blessées et hospitalisées. The Insider exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Oksana… Nous continuerons à couvrir la guerre en Ukraine , y compris les crimes de guerre russes tels que les bombardements aveugles de zones résidentielles qui entraînent la mort de civils et de journalistes » pouvait-on lire dans un communiqué officiel du site « The Insider ». Pour rappel, Mme Baulina était âgée de 42 ans. Elle a quitté la Russie après que les autorités ont déclaré la Fondation de Navalny, une « organisation extrémiste » en 2021, mais elle a continué à faire des reportages pour The Insider et Coda Story.

Sergiy Tomilenko, chef du syndicat des journalistes ukrainiens, a confirmé la mort dans un communiqué sur Facebook, affirmant que Baulina faisait un reportage sur les conséquences d’un bombardement lorsqu’elle a été touchée par de nouveaux tirs. Vladimir Milov, qui travaillait avec elle dans le groupe de Navalny, a juré de la venger. « Je ne l’oublierai jamais et à tous ceux qui sont responsables de sa mort, je promets qu’ils ne s’en tireront pas avec (seulement) un procès et un verdict », a déclaré Milov sur Twitter.