L’offensive lancée par l’armée sénégalaise contre les éléments du Mouvement des forces démocratiques du Casamance (MFDC) continue d’avoir des impacts sur le populations environnantes. En effet, selon des informations rapportées par Les Échos, plusieurs milliers de personnes ont dû quitter la région à cause de cette opération militaire. Selon les autorités gambiennes, 6000 personnes ont fuit la région et plusieurs dizaines d’écoles élémentaires et de collèges ont été fermés.

Dispositif d’accueil et d’intégration

«Nous avons mis en place un dispositif d’accueil et d’intégration dans les structures correspondant à leurs niveaux respectifs, informe Cheikh Faye. Ils ont été tous intégrés dans les écoles de Bignona, Djibidione, Sindian et Oulampane.», a expliqué l’Inspecteur d’académie de Ziguinchor (IAZ), Cheikh Faye dans les colonnes du médias Les Échos. Il fait également savoir que si le nombre de déplacés continue d’augmenter, des classes spéciales seront mises sur pied.

Des pertes au sein de l’armée sénégalaise

Les enseignants qui ont également fui la région seront mis à contribution. Rappelons que cette situation intervient après les pertes en vies humaines qui avaient déjà été enregistrées dans les rangs de l’armée sénégalaise. Sur le plan matériel, d’énormes dégâts ont également été enregistrés. Notons tout de même que les bombardements effectués par les militaires sénégalais ont permis de reprendre au MFDC, plusieurs de leurs bases d’opérations.