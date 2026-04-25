Mali : l’armée lance une vaste opération de ratissage après les attaques du 25 avril

L’État-Major Général des Armées maliennes a annoncé, samedi 25 avril 2026, le lancement d’une opération de ratissage à Bamako, Kati et dans plusieurs localités du pays. Cette décision fait suite aux attaques menées le même jour par des groupes armés terroristes.

Attaques contre plusieurs positions militaires

Des groupes armés ont pris pour cibles, tôt ce samedi, plusieurs positions de l’armée malienne, menant des assauts synchronisés contre des installations militaires à travers le territoire, de Sévaré jusqu’à Kidal. Les affrontements ont été particulièrement violents à Kati, bastion militaire proche de Bamako, où des explosions ont été suivies de fusillades, forçant les autorités à sécuriser en urgence les abords de l’aéroport international et les accès à la capitale.

Dans un communiqué, « l’État-Major Général des Armées informe l’opinion qu’une vaste opération de ratissage est actuellement en cours à Bamako, Kati et dans d’autres localités de l’intérieur du pays touchées par une attaque complexe des groupes armés terroristes ce samedi 25 avril 2026 ».

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Réaction des Forces armées maliennes

Le communiqué salue la réaction des unités engagées sur le terrain, indiquant que « l’État-Major félicite les FAMa pour leur réaction vigoureuse ayant mis en déroute l’ennemi avec la neutralisation de plusieurs centaines de terroristes ; les évaluations sont en cours ».

L’armée met également en avant l’appui des populations civiles dans les opérations en cours. Le communiqué souligne qu’elle « salue particulièrement la collaboration des populations dans la traque des terroristes en débandade face à la puissance de feu des forces ».

Appel au calme et poursuite des opérations

Les autorités militaires assurent que « la situation est totalement sous contrôle » dans les zones concernées. Elles appellent les citoyens « au calme, à la vigilance et à l’abstention de toute publication d’informations non officielles ».