L’invasion de l’Ukraine par la Russie a amené les pays occidentaux à revoir leurs dépendances vis-à-vis des ressources russes notamment le pétrole. Cette question a été abordée par la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, qui a donné une date limite pour la fin de l’importation du pétrole russe par l’Union européenne.

« Devenir indépendants du pétrole, du gaz et du charbon russes »

Hier mardi 08 mars 2022, la Commission européenne a présenté un plan ayant pour but de permettre à l’Europe de ne plus avoir recours au pétrole de la Russie, « bien avant 2030 ». « Nous devons devenir indépendants du pétrole, du gaz et du charbon russes. Nous ne pouvons tout simplement pas reposer sur un fournisseur qui nous menace explicitement » a déclaré la présidente Ursula von der Leyen qui a souligné que « les arguments en faveur d’une transition rapide vers une énergie propre n’ont jamais été aussi forts et clairs ». Notons que ces propos de la présidente de la Commission européenne interviennent dans un contexte où les Etats-Unis ont interdit l’importation du pétrole russe.

Toujours hier mardi, le président américain Joe Biden a annoncé, dans le cadre des sanctions contre la Russie, avoir ordonné un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russes. Par ailleurs, le chef de l’Etat américain a indiqué collaborer avec les autorités européennes pour faire baisser leur dépendance vis-à-vis des hydrocarbures russes. « Mais nous travaillons étroitement avec l’Europe et nos partenaires pour mettre en place une stratégie de long terme afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’énergie russe » avait-il ajouté.