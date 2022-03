Après ses nombreux déboires ces dernières années, le chanteur britannique Phil Collins s’est confié à la presse française sur ses difficultés, ces dernières années. Un divorce difficile, une ex-femme qui abusait de sa gentillesse, et qui était carrément méchante, on ne compte plus les difficultés qu’il a connues selon ses proches. Dernier événement en date dans ce drame, son ex-femme, Orianne Cevey, avait décidé de vendre ses biens.

Cette dernière affirmait également que l’artiste ne se brossait plus les dents et ne se douchait plus depuis des mois. Selon le DailyMail qui a rapporté les propos de l’ex de la star de la chanson, Phil Collins se négligeait de plus en plus et devenait dépressif, en plus d’être un mauvais père pour ses enfants et un mauvais mari. Une guerre sans pitié qui avait même conduit à se marier en secret et à le faire chanter. Mais c’est bien d’autres types de problèmes que ce dernier a rapporté à la presse française. Il a en effet parlé de ses difficultés de santé.

Des problèmes de santé

«Je ne suis plus un homme complet. Vous savez, je suis entré dans le business de la musique parce que je jouais de la batterie.Je l’ai fait pendant tant d’années et je ne peux plus le faire. Avec le temps, ce n’est pas une question d’argent, je n’en ai plus besoin. Je veux juste m’arrêter pour sentir les roses. Pas littéralement, c’est une expression anglaise… Je monte sur scène, je m’assois sur une chaise et je chante. Et cela me comble vraiment, autant que quand je courais en fond de scène m’asseoir derrière ma batterie. Maintenant, je m’installe à côté de celle de Nicolas, je regarde jouer un de mes fils. Que demander de plus ?»

Pour rappel, l’artiste a annulé deux spectacles après avoir subi un accident dans sa chambre d’hôtel. À ce moment-là, il s’était cogné la tête contre une chaise et a subi une coupure qui a presque touché son œil. Ce n’était pas du tout un accident car il a glissé à cause de son pied malade, conséquence de son opération au dos. Depuis, il se déplace en public avec sa canne orthopédique. Ses déconvenues ne se sont pas arrêtées là puisqu’il a fait face à une pancréatite aiguë à peu près au même moment. Il a également souffert de problèmes de santé mentale et a eu des idées suicidaires.