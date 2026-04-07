Rappeur Offset blessé : les dernières nouvelles après la fusillade en Floride

Le rappeur américain Offset, ancien membre du groupe Migos, a été blessé par balle lundi 6 avril en Floride, selon son représentant et la police de Seminole. Les tirs se sont produits en début de soirée au niveau du service voiturier du Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, à Hollywood, au nord de Miami, avant son transfert à l’hôpital.

Son entourage a indiqué à la presse américaine que l’artiste était dans un état stable et placé sous étroite surveillance médicale. À ce stade, aucun détail médical supplémentaire n’a été officiellement communiqué sur la nature exacte de sa blessure, une éventuelle intervention chirurgicale ou la durée de son hospitalisation. La police de Seminole a confirmé, de son côté, qu’une personne atteinte de blessures non mortelles avait été transportée vers le Memorial Regional Hospital de Hollywood.

Deux personnes interpellées après les tirs

Selon les éléments communiqués par la police, l’incident s’est produit peu après 19 heures dans une zone extérieure fréquentée de l’établissement. Les forces de l’ordre ont indiqué avoir rapidement sécurisé le périmètre. Deux personnes ont été interpellées, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises de la fusillade.

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Aucune autorité n’avait encore précisé lundi soir si Offset était directement visé ou s’il se trouvait simplement à proximité des tirs au moment des faits. Les services de police n’avaient pas non plus détaillé l’identité des personnes retenues ni d’éventuelles poursuites immédiates. Les autorités ont toutefois assuré qu’il n’existait plus de menace pour le public et que les activités du complexe se poursuivaient normalement.

Un nouvel épisode violent autour de l’univers Migos

Né à Atlanta sous le nom de Kiari Kendrell Cephus, Offset reste l’un des visages les plus connus du rap américain de la dernière décennie. L’affaire ravive aussi le souvenir de la mort de Takeoff, autre membre de Migos et proche d’Offset, tué par balle à Houston en novembre 2022. Ce drame avait profondément marqué l’histoire du trio, devenu célèbre avec des titres comme Versace et l’album Culture.

Les prochains développements devraient désormais venir de la police de Seminole ou de l’entourage de l’artiste, notamment si un nouveau point est fait sur son état de santé ou sur les suites judiciaires de l’enquête.