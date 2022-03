La guerre qui a éclaté en Ukraine depuis un peu plus d’un mois n’est pas encore terminée. Et plus le temps passe, le nombre de victimes et de déplacés ne fait qu’augmenter. Selon des sources généralement bien introduites, environ 3,7 millions d’Ukrainiens ont fui le pays depuis que la guerre a éclaté. Ce samedi, le président américain Joe Biden a effectué une visite au stade PGE Narodowy de Varsovie pour rencontrer des réfugiés ukrainien. Occasion pour le président américain de lancer une pique à son homologue russe.

Joe Biden, le président américain a effectué une visite dans un camp de réfugiés pour rencontrer les déplacés ukrainiens. Avec un masque noir et une casquette de baseball bleu foncé, Biden a échangé avec certains pendant son déplacement. Il baissait fréquemment le masque pendant qu’il parlait pour que ses interlocuteurs puissent bien recevoir son message. « Eh bien, vous êtes tous courageux, courageux, courageux », a lancé le numéro un américain aux évacués lors de sa visite qui a duré 30 minutes selon des sources concordantes.

Joe Biden le président américain n’a pas été tendre avec son homologue russe ce samedi au cours de sa visite qu’il a effectuée à des réfugiés ukrainiens au stade PGE Narodowy de Varsovie . « C’est un boucher », a déclaré Biden à un journaliste qui lui a demandé ce qu’il pensait de Poutine après avoir parlé avec quelques-uns des 3,7 millions d’Ukrainiens qui ont fui la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre, la situation est tendue entre la Russie et ses partenaires de l’Otan, les occidentaux qui ont imposé plusieurs sanctions contre le pays