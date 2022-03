La guerre se poursuit depuis plus d’une semaine en Ukraine. Le président russe, Vladimir Poutine avait déclenché la guerre suite à l’annonce de l’envoi de ses troupes dans son pays voisin, au grand dam des pays occidentaux. Ces derniers ont réagi en imposant de dures sanctions à la Russie, notamment économiques et financières.

« Quelqu’un en Russie doit mettre les pieds dans le plat »

Alors que les forces russes avancent de plus en plus en Ukraine, un sénateur américain a exhorté à assassiner le chef du Kremlin. Il s’agit en effet du sénateur républicain Lindsey Graham qui a fait cet appel ce vendredi 4 mars 2022, sur le plateau d’une émission télévisée. « Quelqu’un en Russie doit mettre les pieds dans le plat […] et se débarrasser de ce type » a-t-il déclaré. L’élu américain âgé de 66 ans a réitéré ses propos dans plusieurs messages publiés sur son compte Twitter. D’après lui, ce sont uniquement les Russes qui peuvent arranger la situation. L’homme politique américain a continué dans ses tweets en se demandant s’il y avait dans l’armée russe « un colonel Stauffenberg, mais en plus efficace », faisant allusion à l’officier allemand qui avait été à l’origine d’un attentat manqué à la bombe en 1944, contre Hitler.

Le gel des avoirs des personnalités proches du Kremlin

Pour rappel, la Russie fait face à de nombreuses sanctions. Au début du conflit, le président américain Joe Biden avait annoncé des mesures prises avec ses homologues du G7, contre la Russie. « J’ai rencontré mes collègues du G7 ce matin pour discuter de l’attaque injustifiée du président [russe Vladimir] Poutine contre l’Ukraine, et nous avons convenu d’aller de l’avant avec des sanctions dévastatrices et d’autres mesures économiques pour obliger la Russie à rendre des comptes » avait-il écrit sur Twitter. Les pays occidentaux ont par ailleurs imposé de dures sanctions dont le gel des avoirs des personnalités proches du Kremlin, la sortie progressive d’une partie des banques russes du système interbancaire Swift et l’interdiction pour Moscou d’avoir accès à certains marchés de capitaux.