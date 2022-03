Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin ont, ce jeudi 24 mars 2022 au Mardan Stadium de la Turquie, battu les Lone Stars du Libéria par le score de 4 buts à 0. Les quatre (04) buts béninois ont été marqués respectivement par Cèbio Soukou à la 13ème minute, Tosin Ayigun à la 21ème minute, Jodel Dossou à la 45ème minute et Steve Mounié à la 70ème minute. C’est la première victoire de la sélection nationale du Bénin depuis que Moussa Latoundji a pris la tête des Ecureuils du Bénin.

Dans un style de jeu différent de celui de Michel Dussuyer, ex entraîneur des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji a prouvé à la face du monde qu’il peut beaucoup apporter à l’équipe nationale. Lors de la conférence de presse le lundi 14 mars 2022 au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» de Kouhounou, le sélectionneur national par intérim avait déclaré que sa mission à Antalya, c’est «d’aller jouer les 3 matches et de faire quelque chose de bien en Turquie». Il faut signaler que pour leur deuxième sortie, les poulains de Moussa Latoundji affronteront les Chipolopolo de la Zambie le dimanche 27 mars 2022 et croiseront, pour leur 3ème match le mardi 29 mars 2022,les crampons avec les Eperviers du Togo.