Blessure de Mbappé : Pedrerol annonce une fin de saison anticipée avec le Real Madrid

Kylian Mbappé a quitté prématurément la pelouse du Benito Villamarín vendredi 25 avril, lors du match nul concédé par le Real Madrid face au Real Betis (1-1) en Liga. Le présentateur de l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, a depuis affirmé que l’attaquant français ne disputerait plus aucun match sous les couleurs merengues cette saison.

Une sortie sur blessure aux circonstances floues

Mbappé a demandé son remplacement à la 81e minute après avoir ressenti une gêne sur une action anodine, sans même tenter de reprendre. Selon les premiers examens, il souffrirait d’une surcharge aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Une échographie réalisée le lendemain n’aurait pas livré de résultats rassurants, d’après des médias espagnols. Un IRM passé lundi doit établir le diagnostic définitif et préciser la durée d’indisponibilité du joueur. Le coach madrilène Álvaro Arbeloa s’est contenté d’une réponse laconique après la rencontre : « Il avait un inconfort. Nous verrons dans les prochains jours. »

Pedrerol, voix proche de la direction madrilène, tranche

Connu pour ses accès aux coulisses du club de la capitale espagnole et sa proximité avec le président Florentino Pérez, Pedrerol a pris position sans ambiguïté sur son antenne : il estime que le match contre le Betis serait le dernier de Mbappé avec le Real Madrid cette saison. Une déclaration qui n’engage que son auteur, le club n’ayant formulé aucun pronostic officiel sur le calendrier de retour du joueur.

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Les enjeux du sprint final

L’indisponibilité de Mbappé, auteur de 41 buts toutes compétitions cette saison, intervient à un moment délicat pour le Real Madrid. Le club accuse onze points de retard sur le FC Barcelone en Liga et doit disputer un Clásico le 10 mai prochain, rencontre qui pourrait mathématiquement sceller le sort du titre. Avec cinq journées restantes, les chances de sacre sont déjà très limitées, ce qui pourrait inciter le staff madrilène à privilégier la gestion physique de son attaquant en vue de la Coupe du monde 2026. La France ouvre son tournoi le 16 juin face au Sénégal, en Amérique du Nord.

Les résultats complets de l’IRM, attendus cette semaine, détermineront la position officielle du club sur la participation de Mbappé aux prochaines échéances.