Demi-finale de LDC : le PSG s'impose face au Bayern, suspense total pour le match retour

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 5-4 face au Bayern Munich, mardi 28 avril, lors de la première manche de leur demi-finale de Ligue des Champions. Un match débridé où les deux équipes ont échangé des coups sans discontinuer, laissant totalement ouvert le qualifié avant le retour à Munich.

Un déluge de buts au Parc des Princes

La rencontre a connu un rythme effréné dès l’ouverture. Harry Kane fait basculer le scénario côté bavarois en convertissant un penalty à la 17e minute. Le PSG répond immédiatement par Khvicha Kvaratskhelia (24e), puis João Neves (33e) avant que Michael Olise n’égalise pour les visiteurs (41e). Le suspense culminé à la 45e+5 avec Ousmane Dembélé, qui transforme un second penalty pour le PSG en fin de première période.

La seconde période amplifie le tempo offensif. Kvaratskhelia inscrit son deuxième but (56e), rapidement suivi de Dembélé (59e) pour porter le PSG à 5-2. Le Bayern ne capitule pas : Dayot Upamecano (64e) et Luis Díaz (68e) réduisent l’écart à une unité. Les vingt dernières minutes se jouent dans une tension maximale, avec notamment une occasion parisienne sur la barre. Matvey Safonov, gardien du PSG, effectue plusieurs arrêts décisifs pour préserver la victoire 5-4.

Publicité

Deux formations en quête de revanche

Ces deux géants arrivent à cette demi-finale après avoir éliminé des concurrents prestigieux aux quarts de finale. Le PSG a dominé Liverpool 4-0 sur l’ensemble des deux matches (2-0 à l’aller, 2-0 au retour). Le Bayern, lui, a écrasé le Real Madrid avec un score cumulé de 6-4 (2-1 au Bernabéu, 4-3 au retour en Bavière).

La blessure d’Achraf Hakimi en fin de match complique la tâche parisienne avant le retour prévu le 6 mai à Munich, où le Bayern bénéficiera de l’appui de son public et devra remonter son retard d’un but .