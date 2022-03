Depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2021, l’ancien président américain Donald Trump, s’est toujours fait remarquer sur la scène politique aux USA. Au sein de son parti, le milliardaire républicain a maintenu son influence, malgré plusieurs événements dont l’assaut du capitole mené par ses partisans le 06 janvier 2021. Par ailleurs, ces derniers sont toujours prêts à le réélire pour qu’il redevienne président des Etats-Unis. Et d’après un sondage, l’ancien locataire de la Maison Blanche battra le démocrate Joe Biden à la prochaine présidentielle américaine.

Il battrait Joe Biden avec six points d’écart

Il s’agit en effet d’un sondage réalisé par le Havard CAPS-Harris Poll et publié par le média américain The Hill. Selon ces données, si la présidentielle américaine devait avoir lieu aujourd’hui, Donald Trump battrait l’actuel président Joe Biden avec six points d’écart. Le sondage avance comme statistique 47% des intentions de vote contre 41% pour son actuel successeur à la Maison Blanche. Il continue en relevant une large victoire de Donald Trump face à la vice-présidente Kamala Harris, avec 49% contre 38%. En outre, 12% des électeurs sont indécis.

Notons que les anciens rivaux à la présidentielle américaine n’ont pas encore officiellement fait savoir s’ils comptaient être candidats en 2024. Pour rappel, au cours du mois de janvier dernier, le milliardaire new-yorkais avait évoqué une victoire à l’élection présidentielle de 2024 après le mandant de Joe Biden. Dans une nouvelle vidéo partagée en ligne, Donald Trump avait déclaré qu’il sera le 47e président des Etats-Unis et qu’il gagnerait face à ce dernier. Le républicain avait fait cette déclaration dans une blague qu’il faisait sur son terrain de golf en Floride.