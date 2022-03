Le richissime homme d’affaire américain Elon Musk a profité d’un entretien qu’il a eu avec Mathias Döpfner, le PDG de la société mère d’Insider pour se prononcer sur la prolongation de la vie et l’âge trop avancé de celles et ceux qui dirigent les États-Unis. Pour le responsable de la société de production de véhicules électriques et d’énergie propre, il ne serait pas bien de maintenir trop longtemps en vie les gens.

« Je ne pense pas que nous devrions essayer de faire vivre les gens très longtemps », a déclaré l’homme d’affaires américain. « Cela provoquerait l’asphyxie de la société parce que la vérité est que la plupart des gens ne changent pas d’avis. Ils meurent tout simplement. », a-t-il poursuivi. Pour lui, les personnes âgées qui ne meurent pas gardent leur manière rétrograde de réfléchir qui ne ferait pas avancer la société selon lui.

« Un leadership très ancien… »

Ce fut notamment l’occasion pour lui d’attaquer l’âge des dirigeants actuels aux États-Unis. Le patron de Tesla estime que les dirigeants américains dépassent de plusieurs générations ceux qu’ils dirigent. « Aux États-Unis, c’est un leadership très, très ancien. Et il est tout simplement impossible de rester en contact avec les gens si vous avez plusieurs générations de plus qu’eux. », a insisté l’homme d’affaire américain. Rappelons que le richissime homme d’affaires américain a souvent tiré à boulets rouges sur l’actuel occupant de la Maison-Blanche qui est d’un certain âge.