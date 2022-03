Les cinq 05) matches retour pour les barrages de la 22ème édition de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Afrique ont tenu toutes leurs promesses. Cinq pays africains ont pu obtenir leur billet pour la phase finale du Mondial 2022. Il s’agit du Cameroun, du Ghana, du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal. La prochaine édition masculine du Mondial Qatar en 2022 se disputera à une période inhabituelle puisqu’elle aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Les Lions Indomptables du Cameroun sont à leur 8ème participation à une phase finale de la Coupe du monde. Après avoir pris part aux Mondiaux 1982, 1990, 1994, 1998, 2002,2010 et 2014, ils seront présents au Qatar en 2022 . Pour se qualifier pour le Qatar,les poulains de Rigobert Song, battus au match aller sur leurs propres installations au Cameroun par 1 but à 0, ont renversé la vapeur au match retour ce mardi 29 mars 2022 en Algérie en s’imposant face aux Fennecs de l’Algérie par 2 buts à 1. C’est ce but marqué à l’extérieur qui les a qualifiés pour le Qatar.

Les Lions de la Téranga du Sénégal sont quant à eux à leur 3ème participation à une phase finale de la Coupe du monde après avoir participé aux éditions de 2002 et 2018. La rencontre Egypte –Sénégal, au match aller, a été remportée difficilement au Caire par les Pharaons d’Egypte sur un score étriqué de 1 but à 0. Au match retour à Dakar ce mardi 29 mars 2022, après avoir rétabli la parité et une prolongation âprement disputée, le Sénégal est venu à bout de l’Egypte lors des séances de tirs par 3 tirs contre 1.

Dans la confrontation Tunisie –Mali, les Aigles de Carthage de la Tunisie qui sont à leur 6ème participation à une phase finale de la Coupe du monde après avoir disputé les Mondiaux 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018 seront présents au Qatar en 2022. Ils ont éliminé les Aigles du Mali sans forcer puisque les Tunisiens ont été tenus en échec ce mardi 29 mars 2022 au match retour sur leur terrain sur un score nul et vierge de 0 but partout. Cependant, ils ont bénéficié du résultat de la rencontre aller à Bamako où la sélection tunisienne a dicté sa loi à celle du Mali par 1 but à 0.

Les Léopards de la République démocratique du Congo ( RD) tenus en échec au match aller à Kinshasa sur un score de 1 but partout par les Lions de l’ Atlas du Maroc se sont lourdement inclinés par 4 buts à 1 au match retour à Rabat. Les Marocains seront à leur 6ème participation à une phase finale de la Coupe du monde de football après avoir participé aux Mondiaux 1970, 1986, 1994, 1998, et 2018.

Les Black Stars du Ghana, après une participation catastrophique à la Coupe d’ Afrique des Nations (Can) qui a lieu au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022, ont réussi à décrocher leur billet au Mondial Qatar 2022. Ils ont réussi à éliminer les Super Eagles du Nigeria après que les Ghanéens ont été tenus en échec au match aller sur leurs propres installations sur un score nul et vierge de 0 but partout à Accra et au match retour, ils ont contraint les Nigérians sur leur terrain sur un score de parité de 1 but partout. Grâce à son but marqué à l’extérieur, le Ghana est qualifié pour le Mondial 2022. Il faut signaler que la sélection nationale du Ghana est à sa 4ème participation à une phase finale de la Coupe du monde après avoir participé aux Mondiaux de 2006, 2010 et 2014.

Outre les cinq (05) pays africains qualifiés pour le Mondial 2022 le Qatar (pays hôte) , l’Allemagne, le Danemark ,le Brésil, la France, la Belgique, la Serbie, l’Espagne,la Croatie, la Suisse, l’Angleterre,, les Pays-Bas, l’Argentine, l’Iran, la Corée du Sud, le Japon, l’Arabie Saoudite, l’Equateur, l’Uruguay le Canada et Portugal ont déjà leur billet pour le Mondial 2022 . Il faut signaler que le tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022 aura lieu à Qatar le vendredi 1er avril 2022.