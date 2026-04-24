Manchester city prêt à claquer 20 millions € pour signer le marocain Azzedine Ounahi

Manchester City envisagerait de recruter Azzedine Ounahi lors du prochain mercato estival. Selon les informations des médias ibériques, le club anglais serait prêt à lever une clause estimée à 20 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu marocain, actuellement sous contrat avec Girona FC.

L’international marocain, âgé de 26 ans, s’est imposé cette saison comme un élément clé du club catalan. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 18 matches de Liga, il a également accumulé plusieurs distinctions individuelles, dont quatre titres d’homme du match, un total comparable à celui des superstars du championnat espagnol.

Un profil technique adapté au jeu de Guardiola

Le profil d’Azzedine Ounahi correspond aux standards recherchés par l’entraîneur de Manchester City. Milieu relayeur à vocation offensive, il se distingue par sa capacité à progresser balle au pied et à résister au pressing adverse. Sa mobilité et sa qualité technique lui permettent de jouer dans des espaces réduits et de participer activement à la construction du jeu.

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Formé au Maroc avant de passer par la France, le joueur a développé un style axé sur la possession et les transitions rapides. Il couvre un volume de course important et se montre à l’aise dans les circuits courts, caractéristiques centrales du système mis en place par Pep Guardiola.

Une option pour anticiper le départ de Bernardo Silva

L’intérêt du club anglais s’inscrit dans la perspective d’un éventuel départ de Bernardo Silva. Le milieu portugais, pièce maîtresse de l’effectif mancunien, pourrait quitter le club à l’issue de la saison, obligeant la direction à identifier un profil capable d’évoluer entre les lignes et de maintenir la fluidité du jeu offensif.

Dans ce registre, Ounahi présente des similitudes : capacité à orienter le jeu, à se projeter vers l’avant et à assurer la liaison entre le milieu et l’attaque. Son expérience récente en Liga, dans un système basé sur la maîtrise du ballon, constitue un atout supplémentaire pour une adaptation rapide en Angleterre.

Recruté par Girona lors des dernières heures du mercato après un passage contrasté à Olympique de Marseille et un prêt remarqué au Panathinaïkos, le Marocain a relancé sa trajectoire en Espagne. Aucun accord officiel n’a toutefois été annoncé à ce stade entre les clubs, et les discussions éventuelles devraient se préciser à l’approche de l’ouverture du marché des transferts estivaux.