Cristiano Ronaldo: le secret de ses capacités sportives révélé par son ancien cuisinier

Le 22 avril 2026, l’interview de Giorgio Barone, ancien chef personnel de Cristiano Ronaldo a été publiée par certains médias (notamment Covers). Au cours de cet entretien, il y détaille les habitudes alimentaires du joueur portugais. Les informations reposent sur son expérience quotidienne auprès de l’athlète, qu’il a accompagné dans la préparation de ses repas. Sans surprise, CR7 suit une logique très stricte.

Plus spécifiquement, d’après monsieur Barone, le matin, il privilégie des aliments simples, sans sucre ajouté. Le repas du midi se compose principalement de protéines comme le poulet ou le poisson, accompagnées de légumes. Les féculents traditionnels sont écartés au profit de sources végétales. Le dîner reste léger, avec une nouvelle portion de protéines et des légumes.

Une discipline alimentaire constante

Ces habitudes sont régulières, quotidiennes. Outre cette volonté assumée de bien manger, Cristiano Ronaldo aurait aussi décidé d’exclure certains aliments de son alimentation, comme le lait. Des alternatives végétales sont privilégiées. Le joueur intègre aussi des aliments riches en nutriments, comme le foie, considéré pour ses apports en fer.

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Rien de surprenant quand on connaît le professionnalisme de Cristiano Ronaldo. Il s’agit de l’un des joueurs qui s’entraîne le plus, le mieux. Il optimise chaque élément, pour améliorer ses propres performances, que ce soit le sommeil et l’animation notamment ou chaque élément du régime répond à un objectif précis.

Une approche globale de la performance

Une mauvaise hygiène nutritionnelle peut affecter directement les performances, ce que veut absolument éviter la star portugaise qui continue de briller sur les terrains et ce, au moins jusqu’à la fin 2027, date jusqu’à laquelle dure son contrat avec Al Nassr. Avec 969 buts, il rêve d’atteindre les 1 000 buts en carrière et de jouer avec son fils, Cristiano Ronaldo Junior, qui pourrait bientôt être promu en équipe première, tout du moins sur la partie “entraînement”. D’ici quelques mois, celui-ci pourrait ensuite (selon le niveau affiché) être appelé afin de participer à une rencontre.