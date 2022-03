La rencontre tant souhaitée entre les anciens chefs d’État béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi pour une réconciliation n’a pas eu lieu comme certaines sources le prévoyaient le weekend écoulé. Le 85ème anniversaire de leur ami commun l’ex-chef d’État nigérian Olusegun Obasanjo qui s’est déroulé à Abeokuta était l’occasion que certains proches du président Boni Yayi avaient envisagée pour que ces hautes personnalités en froid depuis quelques mois puissent se parler et fumer le calumet de la paix. Malheureusement, ce fut un rendez-vous manqué.

Seul le président Nicéphore Soglo a fait le déplacement. Boni Yayi était appelé à d’autres préoccupations et son calendrier l’empêchait d’être à Abeokuta. Il a cependant appelé l’heureux du jour pour lui souhaiter un bon et joyeux anniversaire. En ce qui concerne la réconciliation entre Soglo et Yayi proprement dite, les contacts sont toujours maintenus et le président Obasanjo ne ménage aucun effort pour que le calme et la sérénité reviennent, indiquent les mêmes sources. Pour rappel, les présidents Soglo et Yayi se sont brouillés depuis la rencontre entre ce dernier et le président Patrice Talon en septembre 2021. A cette occasion le président Yayi avait plaidé pour le retour des Béninois en exil et la libération des opposants Joël Aïvo, Réckyath Madougou et consorts.

Une polémique a éclaté juste après cette rencontre, le président Soglo n’ayant pas apprécié le comportement de son jeune frère. Selon certains observateurs, il n’aurait pas donné son accord pour cette rencontre contrairement aux déclarations de Yayi à sa sortie. Depuis ce jour, les deux hommes ne se sont plus parlés et visiblement le président Soglo n’a toujours pas décoléré. Récemment encore, il a vertement critiqué la gestion du pouvoir de son successeur qui a « exploité à un moment donné à tort, le pays et ceci de mèche avec son ami », sous entendu, le président Patrice Talon. Mais, le président Yayi, n’a pas attendu que son aîné ne déverse sa colère sur lui dans les médias pour entamer des démarches afin de le calmer. Dès le 15 octobre 2021 soit moins d’un mois après sa rencontre avec Talon, il s’est empressé de se rendre auprès de son homologue nigérian Olusegun Obasanjo.

Il s’avère que celui est leur ami commun et il est bien placé pour jouer les bons offices. Celui-ci ne s’est d’ailleurs pas fait prier. De nombreux contacts ont été pris de part et d’autre. Simultanément, le locataire de la State House, Muhammadu Buhari a été mis à contribution toujours pour la même cause. C’est ce qui justifie entre autres le tête-à-tête entre Yayi et Buhari le mardi 22 janvier dernier à la résidence officielle du président du Nigéria à Abuja. Et l’on pensait que les cérémonies du 85ème d’anniversaire de l’ancien président Obasanjo allaient permettre aux deux anciens présidents de se faire face. Malheureusement ce ne fut pas le cas. « Les choses ne se passent pas comme vous pensez », affirme une source qui ajoute : « même s’ils doivent se rencontrer, ce ne sera pas devant caméras et appareils photos. Ce sera en toute discrétion. »