Ses propos avaient créé une grosse polémique aux USA, en Europe mais aussi en Russie. Visitant les réfugiés, le président américain Joe Biden avait littéralement appelé à renverser son homologue russe. « Nous aurons un avenir différent, un avenir plus brillant, ancré dans la démocratie et les principes, l’espoir et la lumière, la décence et la dignité, la liberté, des possibilités. Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir » avait déclaré le président Biden.

Des propos rapidement repris par la presse mondiale, mais que l’équipe de la Maison-Blanche avait tenu à nuancer. « Ce que le président voulait dire, c’est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d’un changement de régime » avait déclaré un responsable. Mais ces propos, il semble que le locataire de la Maison-Blanche ne semble pas les approuver. Le président Biden a contredit son propre personnel lundi en insistant sur le fait qu’il ne regrettait ni ne retirait pas non plus son appel à démettre le président russe.

« Je ne reviens sur rien… J’exprimais l’indignation morale que je ressentais. Je n’étais pas en ce moment, ni maintenant, en train de parler d’un changement de politique. J’exprimais l’indignation morale que je ressentais et je ne m’en excuse pas… Je parlais au peuple russe. La dernière partie du discours parlait au peuple russe, lui disant ce que je pensais » a déclaré le président américain contredisant un responsable qui avait affirmé qu’il ne parlait du pouvoir de Poutine en Russie.