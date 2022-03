Six Centrales et Confédérations syndicales ayant à leur tête la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA-Bénin) et la Confédération syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) ont organisé, à la bourse de travail de Cotonou, les 18 et 25 février 2022 des meetings pour protester contre la cherté de la vie et exiger les meilleures conditions salariales.

Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji avait déclaré de son côté que le gouvernement béninois a mis en place un Comité Interministériel pour se pencher sur la question de la revalorisation des salaires des travailleurs et qu’au moment opportun les Confédérations et Centrales syndicales seront appelées autour d’une table de négociation pour discuter sur les modalités de la revalorisation des salaires des travailleurs.

Le Secrétaire général de la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA-Bénin), Anselme Amoussou a annoncé, le vendredi 4 mars 2022 sur Café médias Plus selon Fraternité, que trois Confédérations syndicales à savoir la Confédération syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB), la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA-Bénin) et la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin) ont reçu chacune une invitation du ministre du travail et de la fonction publique pour une rencontre avec le Gouvernement qui aura lieu ce jeudi 10 mars 2022 à Cotonou.

Cette rencontre entre le Gouvernement et ces trois Confédérations syndicales est initiée après l’annonce du gouvernement de procéder à une revalorisation des salaires. Les responsables de la CSTB, de la COSI-Bénin et de la CSA-Bénin, selon la feuille de route qui leur a été communiquée, sont consultés pour faire des propositions dans le cadre de la revalorisation des salaires. Le Secrétaire général de la CSA-Bénin a rappelé, sur Café Médias Plus, les autres exigences des Confédérations et Centrales syndicales et a fait savoir qu’ « il faut que le gouvernement ne s’arrête pas à la question de salaire, qu’il regarde les autres mesures que nous lui avons suggérées».

Il faut rappeler que sur la question de la cherté de la vie, le porte-parole du gouvernement , Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé dans l’une de ses sorties que«le gouvernement a été actif aux fronts pour interdire les sorties incontrôlées de nos vivriers et puis récemment pour aller jusqu’à imposer des prélèvements sur les cordons routiers pour les voisins de notre pays» et que «le gouvernement est très attentif à la question».