Le tribunal de Lefortovo de Moscou a condamné mardi Alexeï Navalny à 9 ans de prison, l’ayant reconnu coupable d’une nouvelle affaire de fraude et d’outrage au tribunal, rapporte TASS. « Condamner Alexeï Navalny à 9 ans de prison et une amende de 1,2 million de roubles« , a statué la juge Margarita Kotova. Le tribunal lui a également accordé une année de restriction de liberté après sa libération. Cette décision a été prise en tenant compte de ses antécédents judiciaires dans une affaire de fraude et de diffamation envers un vétéran. Le verdict du tribunal n’est pas encore en vigueur et peut être contesté.

En analysant les preuves, le tribunal a conclu que les documents présentés par le Parquet étaient cohérents et non réfutables par la défense. « Le tribunal résume que les déclarations des témoins de l’accusation et des victimes sont cohérentes et conformes au dossier« , a déclaré la juge. En outre, les déclarations des témoins à décharge ont été jugées critiques et, selon le tribunal, étaient un moyen de défense contre les accusations. « À cet égard, le tribunal ne peut pas accepter la position de M. Navalny et de sa défense sur l’innocence », a indiqué la juge.

Ses avocats arrêtés

La police a arrêté les avocats du blogueur politique Alexeï Navalny, Olga Mikhaïlova et Vadim Kobzev, alors qu’ils donnaient une interview devant la prison de Pokrov après l’annonce du verdict à leur client. Les policiers se sont approchés des avocats et les ont arrêtés, après quoi ils ont été emmenés dans un bus de police. Le verdict du tribunal n’est pas encore entré en vigueur, les avocats ont déclaré qu’ils feraient appel.

Pour rappel, M. Navalny, condamné à deux reprises avec sursis, était recherché pour avoir violé à plusieurs reprises les conditions de sa peine dans l’affaire Yves Rocher. Il a été arrêté le 17 janvier 2021 à l’aéroport de Cheremetievo après son retour d’Allemagne où il était en traitement, et le 2 février de la même année le tribunal a remplacé le sursis par une peine ferme.