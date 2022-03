Le service des douanes russe a déclaré que ses responsables ont arrêté à l’aéroport de Sheremetyevo une joueuse américaine, Brittney Griner, qui a remporté deux médailles d’or olympiques. Griner, sept fois star de la WNBA qui joue pour le Phoenix Mercury, a été arrêté par le Service fédéral des douanes russe qui a confirmé « la présence de vapoteuses (et) d’un liquide présentant une odeur particulière » après l’inspection de son bagage à main. D’après un communiqué de la douane, un expert a pu établir qu’il s’agirait d’huile de cannabis, (huile de haschich).

USA Basketball a confirmé l’arrestation. « USA Basketball est conscient de la situation juridique de Brittney Griner en Russie et la surveille de près », a écrit l’organisation. « Brittney s’est toujours comportée avec le plus grand professionnalisme au cours de son long mandat avec USA Basketball et sa sécurité et son bien-être sont nos principales préoccupations », a indiqué l’organisation. Le Département d’État américain a également confirmé l’arrestation, tout en annonçant sa disponibilité à collaborer avec les services consulaires.

Ouvert d’une enquête pénale

« Nous sommes au courant des informations faisant état d’une citoyenne américaine arrêtée à Moscou. Chaque fois qu’un citoyen américain est arrêté à l’étranger, nous sommes prêts à fournir tous les services consulaires appropriés », a déclaré le Département d’Etat à TheHill. Le service des douanes a déclaré dans son communiqué qu’il avait ouvert une enquête pénale pour transport de drogue et que la joueuse avait été arrêté dans le cadre d’une enquête. Le transport de drogue en Russie peut entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

« S’il vous plaît, plus de guerre »

Griner, comme de nombreux autres joueurs de la WNBA, concourent en Russie pendant la saison morte où ils peuvent souvent obtenir des contrats plus lucratifs. Le conflit russo-ukrainien a ébranlé le monde du sport alors que des athlètes russes de plusieurs sports ont appelé à la paix avec l’Ukraine. L’attaquant des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, a appelé à cesser la guerre avec l’Ukraine « S’il vous plaît, plus de guerre. Peu importe qui est en guerre, la Russie, l’Ukraine, différents pays, nous devons vivre en paix », avait-il déclaré.