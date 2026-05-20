Mourinho hérite d'un vestiaire en guerre : Mbappé et Vinicius, premier dossier brûlant

José Mourinho fait son retour au Real Madrid treize ans après son premier passage. Le technicien portugais de 63 ans, dont la venue a été confirmée par le journaliste Fabrizio Romano avant que le club en fasse officiellement l’annonce, reprend les rênes d’une équipe qui n’a remporté aucun titre majeur lors des deux dernières saisons et dont le vestiaire est traversé par des tensions ouvertes entre plusieurs de ses cadres.

Un vestiaire morcelé avant même son arrivée

Le Real Madrid que retrouve Mourinho n’est plus celui qu’il avait quitté en 2013. Selon Marca, le club a enchaîné quatre entraîneurs en l’espace d’un an : Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, et désormais le Portugais. Chaque transition a laissé des séquelles. Le départ de Xabi Alonso à la mi-janvier, survenu après des désaccords avec plusieurs cadres dont Vinicius Jr selon El Chiringuito, a fracturé le groupe en deux camps : ceux qui soutenaient le technicien basque — parmi lesquels Kylian Mbappé — et ceux qui poussaient pour son éviction. Un accrochage verbal entre Mbappé et Vinicius Jr lors d’une séance d’entraînement début mai a été rapporté par Okdiario, sans qu’aucun incident physique ne soit signalé.

La répartition des rôles, première décision stratégique

Mourinho aurait déjà esquissé son approche pour gérer la cohabitation entre les deux attaquants. Selon le journaliste Miguel Serrano, le Portugais considérerait Mbappé comme « le leader du projet » sur le terrain, et Vinicius Jr comme « le leader du vestiaire ». Cette répartition symbolique, si elle se confirme, constituerait une réponse directe à la rivalité pour le leadership offensif qui fragilise le groupe depuis plusieurs mois.

The Telegraph précise que Mourinho chercherait dans un premier temps à soutenir Mbappé, tout en exigeant de lui une soumission complète à son autorité. Une ligne de conduite qui résume le style du Portugais, rodé à la gestion de fortes personnalités avec Cristiano Ronaldo à Madrid ou Zlatan Ibrahimovic à l’Inter.

Selon COPE, Mourinho a obtenu de Florentino Pérez plusieurs garanties contractuelles : son mot à dire sur les recrues, l’absence d’interférence du conseil dans les entraînements et la liberté de constituer son propre staff. Il prendra officiellement ses fonctions à l’issue de la dernière journée de Liga, qui oppose le Real Madrid à l’Athletic Bilbao.