Qualifié jeudi de « criminel de guerre » par Joe Biden, le président russe Vladimir Poutine dans un discours devant son gouvernement mercredi, a défendu son opération militaire en Ukraine, la qualifiant de succès. Face à l’offensive en Ukraine, de nombreux Russes ont fui leur pays et des milliers d’autres ont été jetés en prisons dans le cadre des répressions contres les manifestant anti-guerre. Pour Poutine, les manifestants en prison et ceux qui ont fui, sont des « traîtres » et il ne s’en plaint pas car pour lui, il s’agit d’une purification de la société russe.

« Chaque peuple, le peuple russe tout particulièrement, pourra toujours reconnaître la racaille et les traîtres, les recracher comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche », avait déclaré Poutine mercredi. « Je suis sûr qu’une telle autopurification réelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays », a ajouté le locataire du Kremlin. Jeudi 17 mars, le porte-parole du Kremlin est revenu sur les propos du président affirmant que la guerre a permis de révéler qui sont les « traîtres » en Russie.

« Certains démissionnent, certains quittent le pays »

« Dans de telles situations, beaucoup de gens se révèlent être des traîtres et partent d’eux-mêmes de notre vie. Certains démissionnent, certains quittent le pays. C’est une purification. D’autres enfreignent la loi et sont punis en conformité avec la loi », a expliqué Dmitri Peskov. En dépit de ceux qui manifestent et ceux qui partent, le porte-parole de la présidence russe a estimé que « beaucoup de gens veulent réellement soutenir notre président, et c’est la majorité écrasante », a-t-il souligné.