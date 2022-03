Les nombreuses sanctions très dures mises en place par les occidentaux contre la Russie ne sont pas approuvées par la Chine. Pis, le pays refuse de se joindre aux occidentaux sur ce plan. La Russie a lancé une vaste offensive contre les autorités ukrainiennes depuis quelques jours. L’annonce des sanctions occidentales n’aura pas fait plier le pouvoir en Russie qui a déployé depuis quelques heures une immense colonne de blindés non loin de Kiev.

« En ce qui concerne les sanctions financières, nous n’approuvons pas celles-ci, en particulier les sanctions lancées unilatéralement parce qu’elles ne fonctionnent pas bien et n’ont aucun fondement juridique… Nous ne participerons pas à de telles sanctions. Nous continuerons à maintenir des échanges économiques et commerciaux normaux avec les parties concernées. L’impact des sanctions sur l’économie et le secteur financier chinois n’est jusqu’à présent pas trop important… Dans l’ensemble, ils n’auront pas beaucoup d’impact (sur la Chine), même à l’avenir ». Ainsi s’exprimait Guo Shuqing, président de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine concernant les sanctions infligées aux banques russes.

Cette déclaration va dans le même sens que celle du président du Mexique qui a également refusé d’appliquer des sanctions contre la Russie : « Nous n’allons prendre aucune sorte de représailles économiques parce que nous voulons avoir de bonnes relations avec tous les gouvernements du monde » a déclaré Lopez Obrador, le président du Mexique. Ce dernier a même critiqué ce qu’il considère comme une censure des médias russes par les réseaux sociaux américains. Il y a quelques heures, lors de son premier discours sur l’État de l’Union, le président Joe Biden a qualifié Poutine de « dictateur » qui est « plus isolé que jamais » : « Le fait qu’un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coût sur toute la planète » a-t-il néanmoins prévenu.