L’offensive russe en Ukraine, n’a pas été condamnée par la Chine, qui avait continué ses échanges avec le pays de Vladimir Poutine. Par ailleurs, alors que plusieurs pays occidentaux ont imposé de lourdes sanctions à la Russie, la Chine s’était abstenue de le faire. Cependant, elle a dit refuser d’être affectée par ces mesures de l’occident visant notamment le pouvoir russe. Ces propos ont été tenus par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi et rapportés ce mardi 15 mars 2022, par l’agence de presse Chine Nouvelle.

La Chine contre l’utilisation des sanctions

Le chef de la diplomatie chinoise a fait cette déclaration lors d’un entretien téléphonique avec son homologue espagnol, José Manuel Albares. « La Chine n’est pas partie prenante à la crise (ukrainienne) et veut encore moins être affectée par les sanctions » a-t-il déclaré, tout en soulignant que Pékin a le droit de veiller à ses droits et intérêts légitimes. Toujours au cours de son intervention, Wang Yi a estimé que la Chine est contre l’utilisation des sanctions afin de résoudre des problèmes, précisant qu’il s’agit là de sanctions unilatérales n’ayant pas de fondement en droit international.

Une position « claire et cohérente »

Notons que ces propos du ministre chinois des Affaires étrangères interviennent après que les Etats-Unis aient fait état d’informations selon lesquelles la Russie a demandé l’aide militaire et économique de la Chine pour son offensive en Ukraine. Il s’agit d’informations que le quotidien New York Times avait obtenues de responsables américains anonymes et par la suite démenties par la Chine. « Récemment, les Etats-Unis ont diffusé une série de fausses nouvelles visant la Chine sur la question de l’Ukraine, avec des intentions malveillantes. La position de la Chine sur la question de l’Ukraine a été claire et cohérente. Nous avons toujours joué un rôle constructif en appelant à la paix et aux négociations » avait répondu le porte-parole de la diplomatie chinoise.