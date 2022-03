Les sanctions prononcées contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine ne manqueront pas d’avoir des conséquences sur le prix des produits alimentaires sur le plan mondial. Le président russe Vladimir Poutine a profité d’une réunion gouvernementale pour annoncer que son pays risque de ne plus être en mesure de poursuivre les exportations d’engrais. Cette situation aura un impact non négligeable sur le plan alimentaire.

«Si ça continue comme ça, cela aura des conséquences sérieuses (…) pour le secteur alimentaire dans l’ensemble, la hausse de l’inflation sera inévitable», a notamment indiqué l’homme fort de Moscou au cours de cette rencontre avec ses collaborateurs. Même si l’engrais n’a pas directement été impacté par les sanctions, les finances et le secteur des transports sont violemment touchés par les sanctions des pays occidentaux.

« Le prix du produit final » connaitra une augmentation

«Si on continue de nous créer des problèmes pour financer ce travail, l’assurer, dans la logistique, la livraison de nos produits (…) alors les prix vont augmenter toujours plus, et cela va se ressentir sur le prix du produit final, les produits alimentaires», a expliqué le président russe dont le pays est un grand exportateur d’engrais minéraux en Europe et Amérique du Sud. Rappelons qu’à cause de l’offensive qu’elle a lancée contre l’Ukraine, la Russie est visée par une salve de sanctions prononcées par l’ensemble des pays occidentaux.