La santé mentale est un sujet qui n’est pas souvent abordé dans le milieu du football. L’ancien joueur français Thierry Henry s’est récemment penché sur ce sujet durant plusieurs interventions notamment pour Prime Video. A cette occasion, il a souligné les cas des joueurs du Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Neymar.

« Est-ce qu’il est bien ? »

Concernant ce dernier, l’ancien bleu a rappelé que celui-ci s’était exprimé sur la situation qu’il traversait. « Neymar, quand on analyse une action et qu’il ne s’est pas replacé, OK c’est un fait et il faut le dire. Mais il est un peu moins bien et il y a des raisons. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression… Donc ma première réflexion est : Est-ce qu’il est bien ?’ Il demande de l’aide. Quant à Messi, il faudrait lui demander s’il est heureux depuis son arrivée à Paris. Car souvent, quand on parle de ces deux joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension » a déclaré Thierry Henry. Notons que ces propos de l’ancien joueur du FC Barcelone interviennent plusieurs mois après ceux de Neymar lors d’une interview accordée au média de streaming anglais DAZN, au cours duquel il avait surpris ses fans.

« Je pense que ce sera ma dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football. Je ferai tout pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire, J’espère y arriver » avait déclaré Neymar. Cependant, l’entraîneur du joueur âgé de 30 ans, Mauricio Pochettino est venu par la suite rassurer sur l’état de santé du footballeur. « Neymar est un garçon très sincère, qui dévoile ses sentiments. Par rapport à sa force mentale, sachant qu’il joue au football depuis tout petit et qu’il a toujours été sous le feu des projecteurs, je pense qu’il n’y a pas de problème. Il faut prendre les choses dans leur contexte. Ney aime et profite du football. Il va jouer encore plusieurs années, je n’ai aucun doute à ce propos » avait-il déclaré.