Dans un entretien avec l’AP, le commandant américain de l’Indo-Pacifique, l’amiral John C. Aquilino, a déclaré que les actions hostiles de Pékin dans la mer de Chine méridionale contestée, violent des assurances du président chinois XI Jinping. Ces assurances concernent la non militarisation des îles artificielles dans les eaux spécifiées. D’après le haut responsable militaire américain, la Chine a entièrement militarisé au moins trois des nombreuses îles qu’elle a construites dans la mer de Chine méridionale.

Pékin a armé ces îles de systèmes de missiles anti-navires et anti-aériens, d’équipements laser et de brouillage et d’avions de chasse dans un mouvement de plus en plus agressif qui menace toutes les nations qui opèrent à proximité, a déclaré le haut commandant militaire. « Je pense qu’au cours des 20 dernières années, nous avons assisté au plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale par la RPC », a déclaré Aquilino à l’AP assurant qu’ils « ont développé toutes leurs capacités et cette accumulation d’armes déstabilise la région ».

« Etendre la capacité offensive de la RPC »

Pékin, qui n’a pas encore commenté l’information, soutient que son profil militaire est purement défensif, et c’est pour protéger ses droits souverains. Après des années d’augmentation militaire, la Chine dispose désormais du deuxième plus gros budget de défense au monde après les États-Unis et modernise rapidement sa force. « La fonction de ces îles est d’étendre la capacité offensive de la RPC au-delà de leurs côtes continentales », a-t-il déclaré. « Ils peuvent piloter des chasseurs, des bombardiers ainsi que toutes ces capacités offensives des systèmes de missiles » a-t-il assuré.

« C’est si préoccupant »

L’amiral Aquilino a déclaré que tout avion militaire et civil survolant la voie navigable contestée pourrait facilement se trouver à portée du système de missiles des îles chinoises. « C’est donc la menace qui existe, c’est pourquoi c’est si préoccupant pour la militarisation de ces îles », a-t-il déclaré. « Ils menacent toutes les nations qui opèrent à proximité et tout l’espace maritime et aérien international ». La Chine s’oppose régulièrement à toute action de l’armée américaine dans la région.