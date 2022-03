La dernière sortie médiatique effectuée par l’opposant sénégalais Ousmane Sonko continue de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. En effet, profitant du canal de sa participation à une émission télévisée, Me El Hadj Diouf s’est prononcé sur les dernières déclarations du nouveau maire de la ville de Ziguinchor. Le leader du Pastef déclarait en effet qu’il ne se conformait plus à l’obligation de signer au tribunal depuis quelques mois.

« Sonko a violé l’obligation de signer »

Il justifiait notamment cette décision par le fait le fait que son passeport diplomatique lui ait été retourné. Mais pour Me El Hadj Diouf, l’homme politique sénégalais devrait bénéficier du même traitement que les autres justiciables sénégalais. Aussi, l’homme de Droit a-t-il interpellé les autorités judiciaires sénégalaises. « Ousmane Sonko a violé l’obligation de signer, il a violé le contrôle judiciaire et a défié publiquement la justice. C’est pourquoi j’interpelle les autorités. Si Sonko viole l’obligation de signer et que la justice fasse preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable et que personne ne soit plus envoyé en prison », a formellement lancé l’avocat sénégalais Me El Hadj Diouf.

Dossier « Adji Sarr »

Il a notamment rappelé que l’opposant sénégalais est sous contrôle judiciaire et qu’il devrait être à la disposition du juge. Rappelons que ce statut judiciaire d’Ousmane Sonko est lié aux accusation portées contre sa personne par la masseuse Adji Sarr. Cette dernière l’accuse en effet de viol. Accusation que le nouveau maire de la ville de Ziguinchor réfute à chaque occasion.