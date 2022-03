La direction départementale de l’Industrie et du Commerce de l’Ouémé-Plateau a déclenché hier mercredi 23 mars, une opération pour décourager les tenanciers de dépôts de ciment qui font de la surenchère. En effet, une vingtaine de ces magasins ont été fermés et amendés. Selon le directeur départemental de l’Industrie et du Commerce qui se confiait au journal la Nation, c’est dans les deux départements que les dépôts ont été fermés. Il faut dire que dans l’Ouémé-Plateau, une surenchère a été constatée sur le prix du ciment. Cette matière est vendue à 100.000 Fcfa la tonne ou même à 110.000 Fcfa.

« Si le prix à l’usine n’a pas évolué, le coût de vente ne saurait véritablement changer »

Pour le direction départementale de l’Industrie et du Commerce de l’Ouémé-Plateau Apollinaire Togbadji, cette surenchère n’est pas tolérable. « Si le prix à l’usine n’a pas évolué, le coût de vente ne saurait véritablement changer » a-t-il déclaré. L’homme avoue cependant que le prix du ciment peut connaître des variations dans un même département à cause du coût de transport, mais il ne peut pas s’envoler pour atteindre les 110.000 Fcfa.

« Le prix plafond de la tonne de ciment, toutes sociétés et tous frais confondus, ne peut excéder 90.000 Fcfa sur son territoire » a réitéré Apollinaire Togbadji. Il met en garde les dépôts de ciment qui vont continuer par faire de la surenchère. Ils seront fermés et amendés. Pour rappel, le conseil des ministres d’hier mercredi 23 mars a fixé le prix de la tonne de ciment dans tous les départements. Il est désormais vendu à 74.000 Fcfa dans l’Ouémé-Plateau