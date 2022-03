Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a été désigné le vendredi 25 mars 2022 par ses pairs lors d’un double sommet à Accra au Ghana comme le nouveau président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). L’ex-ministre de la défense et ancien député, Candide Azannaï en souvenir de la date de sa démission du premier gouvernement de Patrice Talon s’est prononcé, dans une publication sur sa page Facebook ce dimanche 27 mars 2022, sur plusieurs sujets brûlants de l’actualité nationale particulièrement la désignation du Chef de l’Etat comme président des Chefs d’Etat et Gouvernement de l’UEMOA.

Le choix du Président Patrice Talon comme Président des Chefs d’Etat et Gouvernement de l’UEMOA a été unanimement salué par les partisans du Président de la République du Bénin mais cela n’est pas du tout le cas chez le Président du Parti «Restaurer l’Espoir», Candide Azannaï. Selon l’ancien ministre de la défense, ce choix du Président Patrice Talon ne pourra pas lui permettre de reconquérir le cœur du peuple béninois. Il dénonce alors « le tintamarre en cours qui laisse prétendre que cette désignation tournante résulterait d’un mérite personnel de Patrice Talon procède d’un détournement d’une désignation banale pour tenter en vain un effacement de l’illégitimité de celui-ci à la tête du Bénin».

Pour l’ancien député, le pouvoir « s’accapare du moindre (…) pour se lancer dans de vaines aventures ».Il faut rappeler que le Président du Parti «Restaurer l’Espoir» a été l’acteur principal de l’avènement au pouvoir du Président Patrice Talon en 2016 puis il a été nommé par le Chef de l’Etat au poste du ministre de la défense dans le premier gouvernement de Patrice Talon. Le 27 mars 2017, il a rendu sa démission au Chef de l’Etat parce qu’il n’est plus d’accord avec la gouvernance que mène le chantre de la rupture.