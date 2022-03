Les belles robes et jupes, les tailleurs ultra mode et les escarpins vertigineux ont dû laisser leur place pendant un certain temps à leurs homologues moins sophistiqués que sont, par exemple, les pyjamas et les mules. Mais même si on a tendance à se laisser aller lorsque l’on reste chez soi, il peut s’avérer très utile de s’habiller, une fois son lit quitté, pour se sentir prête à bouger. Voici donc les 10 incontournables pour être bien et garder du style tout en restant chez soi.

Le combo hoody et jogging

C’est un basique du style cocooning, ce duo a su se refaire une santé pour habiller les élégantes qui aiment avoir chaud. Un joli hoody peut de plus très bien s’enfiler lorsque l’on est en visio. Il suffit de choisir des couleurs et des motifs stylés. Pour ce qui est du bas de jogging, on optera pour une coupe pas trop évasée. Idéalement, il soulignera la silhouette sans l’engoncer. Optez pour des teintes dynamiques pour vous donner de l’énergie.

Rester cool

Une des pièces majeures auxquelles nous avons toutes succombé durant les confinements, c’est le pyjama satin femme, un véritable must-have pour rester chez soi. On l’enfile vite et on s’y sent bien. Couleur chic (marine ou bleu canard) ou plus originale (un orange fluo, par exemple), il sait nous accompagner tout au long de la journée. La veste est idéale pour être réutilisée dans une tenue de ville puisque la mode est au style pyjama. On pourra donc le sortir avec une jolie jupe crayon noire, entre autres.

Très chic avec son kimono

À l’opposé, on peut préférer rester d’une rare élégance et adopter un superbe kimono soie femme. On choisira une belle couleur mode et des imprimés gais pour se sentir bien. On peut opter pour un modèle court que l’on enfile en veste légère ou long pour s’envelopper de douceur.

La robe-pull se détourne à l’envi

On la porte aussi bien chez soi qu’en dehors. La robe-pull en laine ou en jersey est idéale pour être bien sans pour autant négliger son apparence. On l’enfile avec une paire de chaussettes lorsqu’il fait froid. On la porte sans artifices pour rester casual. Et en plus d’être ultra confortable, elle passe très bien pour les visios.

La chemise XXL

On peut la trouver dans la garde-robe de son homme. Une chemise est une excellente idée pour rester à la maison. On la préfèrera tombant mi-cuisse pour se sentir à l’aise.

Elle peut se porter entièrement fermée ou au contraire de façon plus sensuelle (on peut rester chez soi avec son compagnon après tout!).

Ne pas oublier le gilet

C’est une pièce importante de la garde-robe cocoon. Il est parfait pour se tenir chaud et peut très bien recouvrir un top un peu trop négligé en cas de visio ! Il se décline à l’infini et on peut même adopter son petit cousin le poncho pour sortir des sentiers battus.

La combinaison

Même si elle présente certains aspects peu pratiques, elle doit faire partie de notre liste (après tout, on n’a pas à courir lorsque l’on reste chez soi). On peut adopter des modèles légers pour l’été ou plus douillet pour l’hiver. Le principal c’est qu’elle ne nous serre pas. Les plus jeunes pourront se laisser aller à succomber aux modèles animaux ou licorne. Les autres auront tout intérêt à préférer une combi simple et unie. Vous êtes alors sûr de ne pas faire de faute de goût.

Un caleçon ? Pourquoi pas ?

C’est une pièce intéressante pour rester chez soi. Mais attention, pour garder du style, il est important de choisir un modèle de bonne qualité qui garde sa coupe au fil du temps. Oubliez les caleçons totalement sans forme. La bonne idée est de sélectionner un ou plusieurs modèles de teintes sombres (noir ou marine) qui se marient avec tous les tops. Pour l’hiver, on opte pour des matières chaudes.

S’habiller quand même

Vous ne supportez pas de rester dans une tenue négligée toute la journée? Adoptez alors une tenue toute simple comme un jean mom et un t-shirt ou un sweat (ou notre hoody). Vous serez à l’aise et n’aurez pas à vous changer pour aller faire les courses. Vous pourrez roulotter le bas pour le porter avec de superbes chaussettes brillantes, par exemple.

Les chaussons

Il ne faut pas oublier ses pieds! Vous avez le choix entre des chaussettes toutes douces et bien chaudes ou des chaussons. Vous pouvez alors choisir des modèles bien douillets en laine et fourrés ou des petites mules arborant de la fourrure très chic.